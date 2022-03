Asl1 riattiverà l’ambulatorio di diabetologia pediatrica a Sanremo, Russo (FdI): «E’ un’ottima notizia»

Sanremo. «A fronte delle numerose segnalazioni ricevute dal territorio, a seguito di una mia interrogazione a risposta immediata e visto il miglioramento della situazione emergenziale, l’assessorato alla Sanità mi ha garantito che sono in corso le interlocuzioni tra la Asl 1 e l’Istituto Giannina Gaslini per la ripresa dell’attività nel più breve tempo possibile dell’ambulatorio di diabetologia pediatrica presso il Polo Ospedaliero di Sanremo». Così dice la consigliera di Fratelli d’Italia Veronica Russo al termine del Consiglio Regionale di oggi.

«E’ un’ottima notizia perché si tratta semplicemente – ha spiegato – di rispettare l’Atto Specificativo sottoscritto nel 2019 tra Asl 1 Imperiese e l’Istituto Giannina Gaslini che prevedeva appunto l’attivazione di prestazioni specialistiche di diabetologia pediatrica presso un ambulatorio del Polo Ospedaliero di Sanremo ogni tre settimane con orari che dovevano essere concordati e comunicati al Gaslini stesso. Purtroppo però questa prestazione è stata erogata solo una volta da allora anche a causa del Covid».

Questa prestazione specialistica ambulatoriale rappresenta un servizio molto utile per il territorio imperiese in quanto permette di ottimizzare l’assistenza ai pazienti bambini e adolescenti affetti da questa patologia e migliorare la qualità della loro vita ma anche delle loro famiglie. «Purtroppo – ha aggiunto Russo – questa situazione ha un risvolto ancora più preoccupante perché, secondo quanto riscontrato dal Centro Regionale di Riferimento di Diabetologia Pediatrica afferente all’Istituto Giannina Gaslini, durante la pandemia i casi gravi gravissimi di esordio della malattia sono più che raddoppiati».

«Pertanto come donna al servizio del territorio – ha concluso – era doveroso, anche nel ruolo istituzionale che rivesto, mettere in atto tutte le procedure per riattivare questo servizio: sono felice perché l’interrogazione di oggi ha dato i suoi frutti».