Arma di Taggia, maltrattamenti in Rsa: 41 indagati dalla Guardia di Finanza

Arma di Taggia. E’ in corso stamane un blitz della Guardia di Finanza del comando di Imperia presso la residenza sanitaria assistita Le Palme di Arma di Taggia. Stando alle prime informazioni trapelate, l’intervento odierno mira a verificare alcune situazioni di maltrattamento agli anziani degenti, segnalate da chi, trovandosi all’interno della struttura, si era accorto che qualcosa non funzionava a dovere.

Le indagini sono partite lo scorso luglio. Da mesi le Fiamme Gialle seguivano ciò che accadeva all’interno della Rsa anche grazie a telecamere installate appositamente per filmare eventuali episodi di maltrattamenti. Al termine degli accertamenti, oggi i finanzieri sono entrati nella casa di riposo per notificare 41 di avvisi di garanzia a dirigenti e personale. A coordinare le indagini il pubblico ministero della Procura di Imperia Salvatore Salemi. Al momento non sono state emesse misure cautelari nei confronti dei coinvolti nelle indagini.

Trattandosi di una residenza per anziani convenzionata (per un numero di posti letto) con l’azienda sanitaria locale, sul posto è accorso anche il personale dell’Asl1, tra cui il dirigente del dipartimento di Cure Primarie che ha l’incarico di monitorare l’assistenza clinica erogata dalle strutture contrattualizzate dall’azienda. Con ogni probabilità, visto quanto accaduto, nelle prossime ore l’Asl1 valuterà la revoca della convenzione alla Rsa Le Palme.

Bocche cucite da parte degli inquirenti, trattandosi di una vicenda per cui le indagini sono ancora in corso.