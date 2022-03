Alta velocità tra Genova e Milano, il mega tunnel dell’innovazione

Si continua a lavorare sull’opera da 7 miliardi di euro che il ministero dei trasporti battezza come Terzo Valico e che porterà finalmente l’alta velocità tra Genova e Milano. Per molti anni si è parlato di velocizzare i trasporti tra le due città e finalmente l’iniziativa si sta concretizzando e la tratta ad alta velocità potrebbe essere pronta per il 2024.

Il tunnel in fase di costruzione è una struttura che guarda al futuro e viene descritta come una delle più importanti opere sostenibili in Italia. I suoi 53 km di tratta mirano a ridurre del 33% i tempi di viaggio tra Milano e Genova con la significativa diminuzione del 55% sulle emissioni del trasporto su strada.

Nella costruzione del Terzo Valico sono coinvolte più di 2.300 imprese che danno lavoro a più di 5 mila persone ma questo è solo l’inizio: al completamento, si prevede una spinta in avanti alla crescita economica della Liguria, in quanto grazie alla facilitazione del trasporto nella rete Genova, Milano e Torino, il porto di Genova sarà sempre più centrale nel ruolo di scambio internazionale con il resto dell’Europa.

I comfort a bordo dei treni

I treni ad alta velocità sono una manna dal cielo per i viaggiatori di tutta Italia, che grazie al wi-fi gratuito e le prese elettriche possono continuare a lavorare dal proprio laptop durante la tratta, e se rientri in questa categoria, proteggi il tuo computer con piccole accortezze sulla sicurezza, perché la rete usata dai treni ad alta velocità è pubblica e poco protetta.

La comodità e i vantaggi si differenziano a seconda della classe scelta: il treno Frecciarossa, ad esempio, ha una carrozza completamente dedicata alla fascia di prezzo Executive, 3 per la categoria Business, 5 per i biglietti Standard ed infine una sola per la Premium. Questo sistema è molto simile a quello che propone Italo, la seconda compagnia per l’alta velocità, che propone invece i propri ambienti con la formula Club, Prima e Smart e differenzia i propri biglietti tra Low Cost e Economy. I prezzi delle due compagnie si equiparano e bisogna sottolineare come siano ben lontani dagli economici regionali e intercity, ma se devi viaggiare spesso è bene tenere d’occhio i social per offerte esclusive!

La svolta per il futuro

La benedizione per questa nuova importantissima infrastruttura arriva anche dal nostro presidente Mario Draghi, che con un folto entourage ha visitato uno dei 30 scavi dei 12 enormi cantieri aperti tra le regioni Liguria, la Lombardia e il Piemonte. Si parla dunque di un’opera straordinaria che metterà Genova in collegamento con Milano con meno di un’ora in un tracciato che si sviluppa per più del 70% in galleria attraversando uno snodo geologico tra i più complessi a livello mondiale. Grazie all’ambizioso progetto Terzo Valico, si stanno affrontando nuove sfide che non solo porteranno risultati importanti al suo completamento nella lotta contro le emissioni dannose, ma che sta già facendo sviluppare nuovissime tecniche di scavo e salvaguardia degli operai nei cantieri, con norme di sicurezza che ritroveremo nel tempo.