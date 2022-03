Alluvione 2020, Riolfo (Lega): «Sarà ricostruita la passerella pedonale Squarciafichi sul Roja»

Ventimiglia. «Sarà ricostruita la passerella pedonale Squarciafichi sul Roja». Lo annuncia il consigliere regionale della Lega Mabel Riolfo.

«L’alluvione del 2 e 3 ottobre 2020 ha causato una grave situazione emergenziale nel Ponente ligure, in particolare nel Comune di Ventimiglia con la fuoruscita dagli argini del Roja e il crollo della passerella pedonale Squarciafichi alla foce del fiume, simbolo della città e importante collegamento tra le due sponde. L’otto febbraio scorso il Comune ha deliberato il progetto definitivo per la messa in sicurezza degli argini e la realizzazione della nuova passerella con un quadro economico di spesa complessivo di oltre 11 milioni di euro (di cui 2.150.000 già accantonati). Si tratta di opere necessarie, che devono essere realizzate a favore del territorio» – ha sottolineato Riolfo.

«Pertanto, oggi in aula ho discusso la mia interrogazione per sapere se vi è intenzione di contribuire al finanziamento dell’intervento di ricostruzione della passerella sul Roja a Ventimiglia e messa in sicurezza degli argini nel tratto terminale del fiume. L’assessore competente ha spiegato che la passerella pedonale sarà sicuramente ricostruita. I fondi per i finanziamenti potranno avere diversa natura e potranno essere coperti sia con la seconda fase di gestione dell’emergenza da parte della protezione civile, sia con i fondi in seguito all’inserimento dell’opera nelle linee guida per la programmazione degli interventi strutturali regionali con DGR n.336 del 23 aprile 2021». Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Mabel Riolfo.