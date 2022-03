Allentamento misure sanitarie nel Principato di Monaco, dal 14 marzo stop al Green pass

Principato di Monaco. Grazie al miglioramento della situazione sanitaria nel Principato di Monaco, il principe Alberto II e il Governo hanno deciso di procedere ad un importane allentamento delle misure sanitarie attualmente in vigore.

Da lunedì 7 marzo, decade l’obbligo di pass sanitario per il personale che opera all’interno dei cantieri e non sarà obbligatorio per studenti e docenti indossare la mascherina a scuola. Non solo, è prevista anche la riapertura dei locali notturni e la modifica del protocollo di isolamento nei casi di contatto familiare per le persone vaccinate.

Dal 14 marzo stop invece all’obbligo di presentare il Green pass per clienti e dipendenti in tutti i settori, ad eccezione degli istituti sanitari e delle case di risposo, per il cui personale resta in vigore l’obbligo vaccinale.

Sempre da tale data terminerà anche l’obbligo di indossare la mascherina in qualsiasi luogo all’aperto, mentre negli ambienti al chiuso dovrà ancora essere portata.