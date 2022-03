Alessio Salzone fa 100 presenze con il Ventimiglia Calcio, sono 150 per Simone Allegro

Ventimiglia. Domenica scorsa, scendendo in campo nella partita contro l’Arenzano, Alessio Salzone ha raggiunto la 100′ presenza con il Ventimiglia calcio e Simone Allegro la 150′. In entrambi i casi sono considerate solo le gare di campionato. Due traguardi importanti per due giocatori fondamentali nella rosa a disposizione di mister Luccisano.

Alessio è cresciuto nel settore giovanile granata, si è sempre fatto apprezzare per via dell’ottima tecnica e per le sue capacità realizzative. La sua media gol è di tutto rispetto, anche se in questo campionato è andato a segno solo in due occasioni. Vista la giovane età ha ancora grandi margini di miglioramento, sia tecnici che caratteriali e sulla sua maturazione il Ventimiglia fa davvero molto affidamento.

Per quanto riguarda “Pise”, cosa possiamo dire ancora, che non sia già stato scritto? Grande trascinatore e fondamentale uomo spogliatoio, è sempre un sicuro punto di riferimento per ogni allenatore e per ogni compagno perché è un autentico lottatore, amato da tifosi e compagni per la sua grande abnegazione. «Complimenti ad entrambi» – dice la società granata.