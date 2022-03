Al Teatro del Casinò l’Orchestra Sinfonica di Sanremo propone un programma dedicato a Mozart e Haydn

Sanremo. Dopo le emozioni e il successo di sabato per il concerto dedicato alla pace, l’Orchestra

Sinfonica di Sanremo invita tutti al Teatro del Casinò giovedì 10 marzo alle 21 per un’altra grande serata di musica in cui presenterà un “Concerto per le accademie” (Wolfgang Amadeus Mozart) e “Una sinfonia Londinese” (Franz Joseph Haydn). Sul palco due artisti di fama internazionale: alla direzione d’orchestra Paweł Przytocki e al pianoforte Ivan Yanakov.

Il “Concerto per pianoforte e orchestra in do minore K. 491” è una delle opere più note di Wolfgang Amadeus Mozart. Fu composto nel marzo del 1786, per un’accademia, ovvero un concerto a pagamento in cui il musicista è impresario di se stesso. Abbandonato il “posto fisso” a Salisburgo e lo stipendio erogato dall’arcivescovo Hieronymus von Colloredo, Mozart a Vienna deve mantenersi soprattutto con iniziative di questo tipo, facendosi conoscere dal pubblico come compositore e come solista. Anche Franz Joseph Haydn ad un certo punto della sua vita non ebbe più un incarico fisso. Il principe Paul Anton Esterházy sciolse infatti l’orchestra di corte. Rispetto a Mozart, però, Haydn poteva contare su una pensione che arrotondava con i proventi delle sue sinfonie eseguite in concerto. Dopo un ciclo di sinfonie parigine, Haydn stipulò un contratto con il violinista e impresario musicale Johann Peter Salomon (1745-1815) che gli commissionò dodici sinfonie da eseguire a Londra. Completata da Haydn nel 1791 ed eseguita a Londra l’11 marzo di quell’anno, sebbene sia considerata la quarta delle cosiddette dodici sinfonie “Londinesi” (numeri dal 93 al 104), è verosimilmente la prima ad essere stata scritta. Il titolo “Miracolo” è dovuto ad un incidente verificatosi nel 1794, durante la prima esecuzione della Sinfonia n. 102. A fine concerto, al centro della sala precipitò un grande lampadario, proprio dove poco prima era seduto il pubblico ma nessuno rimase ferito: si gridò dunque al miracolo! Non si capisce però come mai il titolo non sia stato attribuito alla sinfonia precedente. La serata è inserita nel progetto “Armonie con la Sinfonica” e sosterrà le attività dell’Associazione “Oasi Angeli di Pace” di Don Rito Alvarez.

La parola “armonia” deriva dal latino harmonĭa – “comporre, accordare” – e si può definire come una consonanza di voci o una combinazione di suoni che produce un’impressione piacevole sia all’udito sia all’animo. Una parola legata al mondo della musica che ha guidato la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo ben oltre, dando il via ad un’iniziativa rivolta ad associazioni, enti e soggetti che operano a favore del territorio e che si snoderà lungo tutta la stagione 2022.

«Invitiamo ogni realtà impegnata nel sociale e/o nella promozione del territorio a scegliere dal programma presente su www.sinfonicasanremo.it un concerto da ‘adottare’ impegnandosi a promuoverlo vendendo i biglietti ai propri soci e simpatizzanti: il 50% dell’incasso dei biglietti così venduti verrà destinato al progetto dell’associazione. Ogni concerto sarà così un’occasione per raccogliere fondi e una vetrina per far conoscere il lavoro delle associazioni alle quali verranno destinati. In tanti hanno già aderito e riceviamo feedback molto positivi anche da parte del pubblico che può unire il piacere di venire a teatro ad ascoltare buona musica a un piccolo gesto di sostegno concreto verso realtà e progetti meritevoli. Nel calendario presente sul sito i concerti già ‘adottati’ sono segnalati con il logo ‘Armonie con la Sinfonica’ e con il logo dell’Associazione alla quale andrà il sostegno» – spiega Chicca Dedali, vice presidente della Fondazione.

La serata di giovedì 10 marzo alle 21 sosterrà le attività dell’Associazione “Oasi Angeli di Pace” di don Rito Alvarez che prenderà la parola prima dell’inizio del concerto per presentare brevemente il progetto legato alla raccolta fondi. Per info e biglietti: https://www.sinfonicasanremo2.it/prenotazioni/negozio/un-concerto-per-le-accademie-ed-una-sinfonia-londinese-10-03-22-ore-21/.