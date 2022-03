Al “Ciccione” pareggio a reti bianche tra Imperia e Ligorna

Imperia. La partita andata in scena oggi pomeriggio al Ciccione è finita con un pareggio a reti bianche. Ancora uno 0 a 0 casalingo per l’Imperia contro il Ligorna.

La cronaca

Primo tempo

1′ Via alla gara

9′ Intervento duro di Silvestri su Cappelluzzo che rimane a terra, l’Imperia prova a tenere il pallino del gioco

12′ Cappelluzzo, che prova a continuare, cerca Petti in area. Atzori lo anticipa in uscita

16′ Punizione da ottima posizione per l’Imperia, calcia Coppola centrale e facile per Atzori

18′ Buona iniziativa di Giglio che entra in area, si accentra e calcia con il destro. Conclusione strozzata ancora semplice per il portiere ospite

30′ Pochissime occasioni fin qui per entrambe le squadre

36′ Colantonio pesca Coppola in profondità. Palla dentro per Cappelluzzo che tira, ma la sua conclusione viene ribattuta dalla difesa genovese

40′ Cericola! Gomes fa la sponda per il compagno di reparto che calcia al volo, Virga alza in angolo

45′ Un minuto di recupero

46′ 0 a 0 al Ciccione, partita bloccata fin qui

Secondo tempo

1′ Inizia il secondo tempo senza cambi per i due allenatori

9′ Petti! La gran botta da fuori, palla alta non di molto sulla porta di Atzori

14′ Primo giallo della gara ai danni dell’Imperia per un fallo di Petti su Scannapieco

15′ Fuori Bacigalupo dentro Botta

16′ Giallo a Cassata

17′ Espulso mister Soda, su segnalazione di un assistente di gara all’arbitro, per proteste

20′ Fuori Gomes dentro l’ex Donaggio

23′ Retropassaggio rischiosissimo di un difensore del Ligorna per Atzori che di un soffio anticipa Virga in uscita

24′ Cambi da ambo i lati. Nell’Imperia fuori Cappelluzzo zoppicante e dentro Rosati, nel Ligorna Casanova rileva Placido

40′ Partita ancora ferma sullo 0 a 0 a cinque più recupero dalla fine, pressoché nulle le occasioni da gol

44′ Fuori Montanari, dentro Castaldo

45′ Quattro di recupero

46′ Miracolo di Atzori. Slalom di Cassata che serve Coppola che da centro area calcia a botta sicuro, il portiere ospite si supera

47′ Losasso per Fazio

49′ Finisce così 0 a 0 Imperia – Ligorna al Nino Ciccione

Il tabellino

Imperia – Ligorna 0-0

Ammoniti: 59′ Petti, 61′ Cassata

Espulsi: 62′ Soda (all.)

Marcatori:

Le formazioni

Imperia: Bova, Fazio (92′ Losasso), Petti, Montanari (89′ Castaldo), Deiana, Virga, Giglio, Colantonio, Coppola, Cassata, Cappelluzzo (69′ Rosati). A disposizione: Caruso, Morchio, Canovi, Castaldo, Losasso, Minasso, Rosati, Carletti, Cefariello. Allenatore: Soda.

Ligorna: Atzori, Garbarino Cipolletta, Scannapieco, Lipani, Calcagno, Bacigalupo (60′ Botta), Placido (69′ Casanova), Silvestri, Cericola, Gomes (65′ Donaggio). A disposizione: Colleoni, Botta, Raja, Garbarino L., Donaggio, Gerbino, Salvini, Casanova, Bacherotti. Allenatore: Roselli.

Arbitro: Mauro Gangi

Assistenti: Filippo Pignatelli e Roberto Meraviglia.