Airole Fc vs Camporosso 10-5

Camporosso. Seconda vittoria consecutiva per l’Airole FC nel campionato di serie C di calcio a 5 della Liguria. A quindici giorni dalla gara vinta a Pompeiana contro il Santo Stefano le viverne sono infatti tornate in campo contro il Camporosso dopo il rinvio della partita della scorsa settimana contro il Taggia deciso per permettere a una delegazione delle due squadre e della Federazione Calcistica di Seborga di raggiungere Villa Rogatti, frazione di Ortona in Abruzzo, dove si sono svolti i funerali del portiere biancoverde ed ex giallorosso Carmine Di Matteo mancato a 44 anni per un male incurabile.

Proprio a Di Matteo è stato dedicato ieri un minuto di silenzio prima della gara valida per la 14a giornata di campionato, un vero e proprio spareggio nella volata per i playoff che vedeva l’Airole, curiosamente impegnata nella sua casa stagionale di Camporosso e quindi di fatto sul campo degli ‘ospiti’, obbligata a vincere la prima di tre partite decisive per le ultime speranze di agguantare il terzo posto. Partenza sprint delle viverne trascinate da Marco Foti che già dopo pochi minuti portava sul 2-0 la propria squadra la quale veniva però raggiunta immediatamente da una doppietta dei padroni di casa. Una situazione che si ripeteva poco dopo con il nuovo doppio vantaggio ospite firmato da Filippo Caramello Canzone e Christian Biancheri subito stoppato dal Camporosso sul 4-4. A concludere il pirotecnico primo tempo pensava così Vincenzo Gullace con un gol su punizione che mandava l’Airole in vantaggio di una rete all’intervallo.

Canovaccio simile nella ripresa con Gullace che portava per la terza volta i suoi al doppio vantaggio ed i padroni di casa che in questo caso riuscivano solo parzialmente a tenersi aggrappati al match con il gol del 5-6 a cui seguiva però il definitivo allungo dell’Airole con la doppietta di Capitan Davide Trama intervallata dal terzo gol personale di Gullace e seguita dalla rete finale di Foti anche lui autore di una splendida tripletta. Per i padroni di casa alcune decisioni contestate fra cui due episodi dubbi in area portavano ad un po’ di nervosismo con l’espulsione del tecnico locale ed un’inferiorità numerica non sfruttata però dall’Airole che amministrava il risultato nei minuti finali cogliendo la vittoria per 10-5.

Tre punti fondamentali che però potrebbero non bastare dato che ora l’Airole, quarta solitaria nella classifica del girone A, sarà obbligata a vincere il recupero con il Taggia previsto per mercoledì, quando i biancoverdi torneranno nello storico impianto di casa del PalaRoja di Ventimiglia, e poi ad aggiudicarsi anche l’ultima gara stagionale contro il San Lorenzo con la consapevolezza che però eventuali risultati negativi da altri campi potrebbero rendere vano anche un punteggio pieno nelle ultime giornate.

«Dedichiamo questa vittoria a Carmine Di Matteo – ha sottolineato il presidente dell’Airole Stefano Ricci al termine della partita – la settimana scorsa abbiamo avuto l’onore di conoscere e portare il nostro abbraccio alla sua straordinaria famiglia con la promessa che avremmo dato tutto per vincere questa importante partita. Sarà davvero difficile raggiungere il terzo posto ed i relativi playoff ma cercheremo di chiudere al meglio la stagione nelle due gare casalinghe che ci rimangono».