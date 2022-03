Airole Fc e Federazione Calcistica del Principato di Seborga in lutto per la scomparsa di Carmine Di Matteo - Riviera24

Airole. Giornata di grande tristezza per l’Airole Fc e per la Federazione Calcistica del Principato di Seborga. E’ infatti mancato all’età di 44 anni il portiere Carmine Di Matteo, bandiera del club biancoverde e della rappresentativa di calcio a 5 del Principato.

Originario dell’Abruzzo Di Matteo, militare da tanti anni presso la Base Logistica di Sanremo, era un volto molto noto ed apprezzato del calcio a 5 ligure per la disponibilità, la simpatia e l’entusiasmo che metteva in tutte le iniziative legate alla sua grande passione sportiva.

A ricordarlo per la Federazione Calcistica di Seborga è il direttore sportivo Matteo Bianchini: «La nostra amicizia con Carmine risale a soli 5 anni fa ma sembrano passati secoli talmente sono tante le avventure che abbiamo condiviso insieme sia con l’Airole FC sia con il Pro Seborga e la nazionale del Principato, una rappresentativa che lui amava tantissimo e per cui ha sempre dato tutto sia in campo, da portiere e Capitano, sia da Delegato al settore Calcio a 5 della nostra Federazione. In questa triste giornata vogliamo solo ringraziarlo e ricordare i fantastici momenti trascorsi assieme sapendo che sarà sempre con noi. Siamo vicini ad Angela ed a tutti i suoi familiari».

I dirigenti ed i giocatori dell’Airole FC ricordano con commozione Di Matteo per la sua pluriennale militanza nel club biancoverde. Dopo una esperienza col Taggia nel 2021 il portiere era infatti tornato al club della Val Roja per il quale, in questa stagione, aveva anche collezionato alcune presenze in panchina nelle prime partite autunnali: «Carmine – ricorda il presidente Stefano Ricci – oltre ad essere un grande portiere in campo era un amico di tutti, un vero e proprio uomo spogliatoio che con grinta e simpatia teneva alto il morale della squadra. Aveva una passione per il calcio che hanno in pochi, voleva sempre allenarsi ed essere presente anche nei momenti più difficili e ha seguito e sostenuto la squadra fino all’ultimo. Ad Angela ed a tutti i suoi familiari il nostro fortissimo abbraccio».

Una delegazione dell’Airole FC e della FCPS sarà presente domani ai funerali di Di Matteo in Abruzzo mentre la partita del campionato di serie C di calcio a 5 che avrebbe visto venerdì sera a Camporosso contrapposte proprio le sue ultime due squadre, Airole e Taggia, sarà rinviata a data da destinarsi.