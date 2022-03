“Adotta un nonno, adotta un nipote”: incontro all'Auser Ventimiglia - Riviera24

Ventimiglia. Nella Sala riunioni dell’Auser Ventimiglia (Associazione per l’Autogestione dei Servizi e la Solidarietà), in via Cavour 65, è in programma nei pomeriggi di giovedì 10 e giovedì 17 marzo dalle 15,30 alle 17 un incontro intergenerazionale denominato “adotta un nonno, adotta un nipote” assieme ad un tecnico qualificato per migliorare nell’utilizzo degli strumenti digitali (cellulare, computer, tablet ecc.).

Per eventuali contatti chiamare cell. 3339184805 o scrivere a email: fernynda@gmail.com.