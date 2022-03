Addio ad Antonio Biancheri, papà del sindaco di Sanremo e storico floricoltore

Sanremo in lutto per la scomparsa di Antonio Biancheri, papà del sindaco della Città dei Fiori. Storico floricoltore, Biancheri ha lasciato per sempre i propri cari questa notte all’età di 96 anni. Sul lavoro aveva proseguito nel solco del padre Duilio che aveva iniziato l’attività esportando oltralpe petali di rose. Il suo intuito ha segnato la fortuna della Biancheri Creazioni, importante azienda di famiglia con sede a Camporosso, oggi conosciuta in tutta Italia e non solo per la produzione di ranuncoli.

Antonio Biancheri lascia i figli Alberto e Patrizia e le nipoti Giulia, Chiara e Viola. I funerali si terranno domani alle 15:30 nella concattedrale di San Siro. Alla famiglia le condoglianze della redazione di Riviera24.it.

(Nella foto Antonio Biancheri con il figlio Alberto)