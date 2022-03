Ad Imperia arriva Spiderman insieme alla Croce Bianca

Imperia. Una domenica nel segno della solidarietà e dei super-eroi. La Croce Bianca Imperia ha inaugurato questo pomeriggio, in calata Anselmi ad Imperia, quattro nuovi mezzi sociali, due vetture e due nuove ambulanze.

Ospite della giornata è Spiderman, non un supereroe qualsiasi: sotto la maschera dell’”uomo ragno” infatti c’è il Cav. Mattia Villardita, il ragazzo che sta visitando, come fosse una vera missione, tutti gli ospedali pediatrici nazionali per strappare un sorriso ai più piccoli. Per questo Mattia è anche già stato ricevuto personalmente da presidente Mattarella e da Papa Francesco.

I nuovi mezzi inaugurati oggi ad Imperia, con grande soddisfazione dei presenti fra cui il Presidente Roberto Trincheri e il sindaco Claudio Scajola, sono dotati della nuova motorizzazione hybrid.