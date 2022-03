Ad aprile il Tennis Sanremo ospita il Torneo Atp Master Challenger

Sanremo. Fervono i preparativi al Tennis Sanremo, in corso Matuzia, per la disputa del Torneo ATP Master Challenger che si giocherà nel singolare maschile dal 3 al 9 aprile 2022 sui campi in terra rossa con la presidenza di Riccardo Civarolo.

Una bella occasione per gli appassionati e nuove leve tennistiche per apprezzare da vicino, con ingresso libero e speriamo bel tempo, diversi giocatori di alto livello tecnico già a partire dalle qualificazioni di domenica 3 aprile. Nel tabellone principale si “annunciano” quali prime teste di serie il danese Holger Rune ( n° 88 delle classifiche ATP) , superato a fatica da Matteo Berrettini nel recente torneo USA di Indian Wells, principale antagonista sarà ( quasi sicuramente) il giocatore sanremese Gianluca Mager sostenuto da amici e soci del circolo ospitante. Una certa attenzione sarà riservata all’altro giovane rivierasco emergente Matteo Arnaldi e ai connazionali fra i quali Salvatore Caruso, Thomas Fabbiano, Flavio Cobolli, Giulio Zeppieri. Occhio di riguardo per il moldavo Radu Albot, i francesi fra i quali Hugo Grenier, Pierre-Hugues Herbert, il croato Gojo Borna, gli olandesi Robin Hasse e Jelle Sels.

La finale del torneo è prevista per le 11 di sabato 9 aprile ciò permetterà ai giocatori e appassionati dello “sport della racchetta” di trasferirsi, nel primo pomeriggio, al Country Club di Montecarlo per seguire le qualificazioni del Torneo Master 1000. Per informazioni sugli orari di gioco contattare la segreteria sportiva di Sanremo tel.(0184)661776.