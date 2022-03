Acquedotto: Amaie consegna impianti di Sanremo, Taggia, Ospedaletti e Badalucco a Rivieracqua - Riviera24

Imperia. Oggi è un giorno importante ai fini della realizzazione dell’ambito unico idrico nell’Imperiese; infatti Amaie SpA ha proceduto alla consegna degli impianti del servizio acquedotto operativi nei comuni di Sanremo, Taggia, Ospedaletti e Badalucco.

Il verbale sottoscritto dal vice presidente del CdA di Rivieracqua, Sara Rodi, e dal presidente di Amaie, l’ingegnere Pancotti, sarà poi completato con le sottoscrizioni dei sindaci dei Comuni di Sanremo, Taggia, Ospedaletti, Badalucco e del commissario ad Acta Gaia Checcucci.

«A breve si auspica che anche i Comuni di Bordighera e Pieve di Teco provvedano alla consegna degli impianti del servizio idrico integrato. L’auspicio è quindi che, finalmente, si possa realizzare in tempi veramente contenuti l’ambito unico previsto diversi anni or sono e che per tante ragioni (alcune ancora attuali e dipendenti da terzi) non si è potuto attuare con importanti ricadute negative sull’intera collettività. Un particolare ringraziamento viene porto all’intensa attività svolta da parte del commissario ad Acta, Gaia Checcucci per la realizzazione del gestore unico del Servizio Idrico Integrato per l’ATO imperiese» – fa sapere Rivieracqua.