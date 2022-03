Abbattimento di alberi a Sanremo, Comitato Pat: «Non dovrebbero essere consentiti interventi che possano distruggere nidi»

Sanremo. Il Comitato Pat ha inviato una lettera all’Urp di Sanremo per chiedere informazione sull’abbattimento di alberi in via Martiri.

Ecco il testo della lettera: «A seguito di contatti telefonici presi ieri con l’architetto Di Aichelburg scriviamo la presente per ricevere informazioni sull’esistenza di autorizzazioni per l’ennesimo abbattimento di esemplare ad alto fusto in via Martiri, nella ex proprietà Giudice Boccalatte, completo di tutti i documenti di competenza dell’ufficio giardini e beni ambientali. Aggiungiamo inoltre quesito recapitato ai nostri social che domanda: “da chi prendono disposizioni gli Uffici del Servizio Giardini Beni Ambientali a livello di organigramma comunale? ” Cogliamo l’occasione per sottolineare che secondo la normativa nazionale per la protezione della nidificazione nel periodo attuale non dovrebbero essere consentiti interventi che possano distruggere nidi, inoltre rimarchiamo come sono a nostro avviso troppo numerosi gli abbattimenti autorizzati e che nel rispetto del paesaggio, finalmente tutelato anche dalla Costituzione Italiana, gli interventi edilizi devono adeguarsi alle preesistenze vegetali e che la sostituzione di quest’ultime con alberi nuovi non può compensare quanto distrutto né a livello ambientale né a livello paesaggistico».