A Sanremo c'è un Cafè de Paris tutto nuovo, tutto da scoprire - Riviera24

Sanremo. Lo splendido viale alberato di corso Garibaldi è ornato di un locale tutto nuovo, tutto da scoprire, fresco di un salutare cambio di gestione. Si chiama Cafè de Paris ed è immerso in una location, nel pieno centro cittadino, che non ha nulla da invidiare al “salotto buono” di via Matteotti.

A pochi passi dalla stazione dei treni come da Portosole, il bistrot-creperia propone un eccellente servizio di bar, ristoro in pausa pranzo e soprattutto una deliziosa selezione di pasticceria di produzione propria con meringhe, brutti ma buoni, pasta di mandorle e Baci di Sanremo.

Non manca neppure un’estesa selezione di cocktail e long drink, caffetteria e sala da the.

Il dehor è spazioso così come è accogliente l’interno frutto di un recentissimo quanto azzeccato restyling. Il personale, giovane e dinamico, è pronto a coccolarvi, dalle 7 alle 20, come se foste a casa vostra.

Quindi? Fateci un salto, il Cafè de Paris vi stupirà.