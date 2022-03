A fine marzo la puntata speciale di Linea Verde dedicata al Festival di Sanremo - Riviera24

Sanremo. Andrà in onda il prossimo 27 marzo la puntata di Linea Verde dedicata al 72° Festival della Canzone Italiana. Il popolare format televisivo, giunto alla sua 41esima stagione, è condotto da Beppe Convertini.

Quella dedicata alla kermesse canora nella Città dei Fiori è un’edizione speciale che, come da accordi tra Palazzo Bellevue e la televisione di Stato, è da alcuni anni un appuntamento fisso. Quest’anno, come purtroppo l’anno, non c’è stato il collegamento tra il programma ed i carri fioriti di Sanremoinfiore, manifestazione annullata a causa della pandemia da Covid 19.

Le riprese della trasmissione verranno effettuate secondo le modalità e le tempistiche concordate nella riunione del 14 febbraio scorso tra la redazione di Linea Verde e l’amministrazione comunale. La municipalità matuziana rimborserà alla Rai, per le spese di trasferta e realizzazione, una cifra pari a 20.000 euro più iva.