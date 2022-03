A Bussana raccolta alimentare dei Lions per le parrocchie della città e per le famiglie ucraine - Riviera24

Sanremo. Sabato 5 marzo, anche il Lions Club Sanremo Host, unitamente ai club Sanremo Matutia, Arma e Taggia, Bordighera Capo Nero Host e Bordighera Otto Luoghi, effettuerà la raccolta alimentare da donare alle parrocchie della città, per aiutarli non solo al sostegno delle famiglie del territorio che si trovano in difficoltà, ma anche per le famiglie ucraine che chiedano un aiuto umanitario.

«I soci del Lions Club Sanremo Host vi aspettano il 5 marzo, presso il Carrefour Market di Bussana, di cui si ringrazia per la grande disponibilità e collaborazione il direttore Franco Libori. Verranno raccolti generi alimentari a lunga conservazione che, dopo essere stati smistati e selezionati, saranno consegnati alle diverse parrocchie cittadine che le distribuiranno alle famiglie più bisognose. Da sempre il Lions Club Sanremo Host si attiva per far fronte alle diverse necessità delle persone, perché “dove c’è bisogno, lì c’è un Lion.” Si fa appello a chi verrà ad effettuare la spesa perché aderisca a questa importante iniziativa donando parte dei propri acquisti, che saranno destinati a scopo umanitario» – dicono i Lions.