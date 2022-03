A Bordighera giornata dedicata alla raccolta di beni di prima necessità per i profughi ucraini - Riviera24

Bordighera. Questa mattina il sindaco della Città delle Palme Vittorio Ingenito, assessori, consiglieri e i volontari delle associazioni cittadine si sono recati presso i punti vendita Carrefour in via della Libertà 8/10 e Ok Market in piazza Garibaldi 32 per raccogliere prodotti alimentari e beni di prima necessità che saranno destinati ai profughi in fuga dal conflitto.

«L’iniziativa è partita dal nostro vicesindaco Mauro Bozzarelli, un sentito ringraziamento di tutta l’amministrazione a tutte le associazioni di volontariato impegnate in questa raccolta destinata ai profughi e grazie a padre Faustino ci sarà una distribuzione sul territorio di Bordighera – racconta il primo cittadino – . La città conferma ancora una volta il suo spirito di solidarietà che è unico e eccezionale, siamo grati a tutta la cittadinanza».