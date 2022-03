12 milioni di interventi: approvato il bilancio provinciale; il punto di Claudio Scajola - Riviera24

Imperia. E’ stata una mattinata veramente intensa quella di oggi in Provincia dove si sono susseguiti l’assemblea dei sindaci ed il consiglio provinciale che hanno dovuto affrontare numerose tematiche scottanti tra le quali la difficile situazione in cui versa la Riviera Trasporti.

Al termine dei lavori il Presidente della Provincia Claudio Scajola ci ha concesso una breve intervista in cui ha fatto il punto della situazione esprimendo grande soddisfazione per i risultati raggiunti nonostante le oggettive difficoltà da affrontare:

“Con condivisione da parte di tutti i sindaci e da parte del consiglio provinciale abbiamo approvato cose significative. La più importante, quella dell’indirizzo da dare a Riviera Trasporti per il concordato da presentare al tribunale che ha come obiettivo quello di riuscire a risanare l’azienda e quindi attraverso l’approvazione del concordato da parte del giudice, se ci sarà, abbiamo creato i presupposti, si potrà riuscire ad organizzare un servizio pubblico che garantisca il collegamento fra tutto le nostre località, la salvaguardia dei posti di lavoro e una maggiore efficienza.

Altro argomento importantissimo era l’approvazione finale del Bilancio, che prevede diversi investimenti per l’edilizia scolastica e per le strade della provincia con cifre significative per l’una e per l’altra, e un totale complessivo di 12milioni di euro.”

Le tematiche affrontate in mattinata non si sono tuttavia limitate alle questioni contabili ma hanno anche riguardato la gestione di diversi immobili di grande pregio gestiti dalla provincia: “abbiamo approvato le convenzioni per la gestione di villa Regina Margherita insieme al comune di Bordighera e per il teatro Salvini insieme al comune di Pieve di Teco (…) sono molto soddisfatto” conclude il sindaco di Imperia.