Sanremo. Inizia in modo travolgente il Festival di Sanremo 2022 targato ShowEvent con il produttore Alfonso Stagno capace di mettere in scena uno spettacolo variegato per tutti. Al mattino è iniziata la fase finale dei Wave TV Music Awards con l’esibizione di alcuni dei talenti selezionati in tutta Italia seguita da una masterclass tenuta dall’editore Guido Faro. Nel pomeriggio poi spazio al salotto de Il Caffè degli Artisti dove Alfonso Stagno affiancato da Sylvie Lubamba ha ospitato il maestro Adriano Pennino, in gara con Massimo Ranieri all’Ariston, e la star del Grande Fratello VIP albanese Antonela Berisha, splendida madrina della settimana. Il tutto con in sottofondo la musica dei The Detector Band.

Nel pomeriggio è stata inaugurata la spa dei vip Dream Massage con il team di Stefano Serra alla presenza del direttore dell’Hotel e delle autorità locali. Madrina d’eccezione l’attrice internazionale Antonella Salvucci. Particolarmente apprezzata anche la presenza del carretto di Pablo Waffle e Love che continuerà a regalare dolcezze agli ospiti della struttura per tutta la settimana. Gustoso l’aperitivo tra ostriche e bollicine con cui ospiti, amici e vip hanno inaugurato questa magica settimana.

Nella seconda giornata della settimana sanremese eventi imperdibili al Caffè degli Artisti: Model’s of the Year e la sera il FIK – Festival Italiano Kontest di Michele Schembri in cui potranno esibirsi talenti selezionati durante la trasmissione televisiva in onda su Odeon Tv durante l’anno. Un’altra giornata da non perdere.

(Foto di Marco Maiolino)