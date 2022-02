Via Diano Calderina, Rifondazione Comunista – Circolo di Imperia: «Finalmente un piccolo intervento»

Imperia. Il circolo di Imperia di Rifondazione Comunista interviene in merito alla siepe impiantata in via Diano Calderina dall’ex sindaco Capacci.

«Via Diano Calderina: finalmente un piccolo intervento privato migliorativo di uno spazio pubblico. Il brutto muro di cemento che limita la proprietà dell’ex sindaco Capacci sulla strada pubblica verrà nascosto da una siepe. Bene per diversi motivi:

1. Finalmente si pianta del verde anziché tagliarlo: mai come di questi tempi il Pianeta ha bisogno di qualunque accorgimento anche minimo che possa fissare l’anidride carbonica che è il principale responsabile del cambiamento climatico. Il rivestimento dei muri con vegetazione è un ottimo accorgimento davvero ambientalmente utile ed economico.

2. Le siepi ospitano diverse catene alimentari ed arricchiscono di biodiversità, migliorano la complessiva resilienza ambientale ed il controllo naturale dei parassiti.

3. Assorbono significativamente gli inquinanti ed aumentano la difesa contro l’ inquinamento acustico.

4. La vera e propria mania di imporre il rivestimento dei muri in cemento con pietra, anche in ambiente urbano, per simulare i muretti a secco liguri, se in alcuni casi ha un valore paesaggistico riconoscibile (purché il rivestimento sia fatto con pietra locale e realizzato ad arte, con “corsi” regolari e senza alcuna sbavatura cementizia), è generalmente una “tassa” che si deve pagare ma spesso con scarsi risultati estetici e con costi territoriali (le cave) peggiori dell’ impatto che si vorrebbe limitare» – afferma il Partito della Rifondazione Comunista – Circolo di Imperia.

«Detto questo sorgono ugualmente alcune perplessità:

1. Non sappiamo se l’intervento sarebbe stato possibile al cittadino qualunque che, di regola, per poter fare qualsiasi cosa su uno spazio pubblico deve attraversare diverse traversie progettuali ed urbanistiche con vincoli, e magari atti notori che sanciscano il dovere del proprietario all’ arretramento del muro di confine e della recinzione a proprie spese in caso di esigenza da parte dell’ ente pubblico di allargare la carreggiata. Ed anche nel caso, probabile, che il sedime su cui è stata impiantata la siepe faccia parte della proprietà del muro, un intervento a stretto confine con la proprietà pubblica comporterebbe verosimilmente per il cittadino qualunque diversi passaggi burocratici spesso corredati da costi economici.

2. Via Diano Calderina, pur essendo una strada molto frequentata dai pedoni sia per la limitatezza delle corse del trasporto pubblico fra Imperia e Gorleri, sia perché si tratta di un percorso gradevole e salutare, non ha una percorribilità pedonale sicura, ed una siepe potrebbe restringere ulteriormente la possibilità di transito a piedi. A margine della nuova siepe si apre una strada consortile privata (Via dei Girasoli) che potrebbe vedere limitata la visibilità in fase di accesso a via Diano Calderina» – dice il Partito della Rifondazione Comunista – Circolo di Imperia.

«In conclusione, se da un lato riteniamo che l’intervento dovrebbe essere generalizzato per migliorare paesaggio e ambiente, dall’altro vorremmo che non si trattasse di un piccolo esempio di diseguaglianza fra cittadini di varie serie. Inoltre ci permettiamo di suggerire che il rivestimento dei muri in cemento con vegetazione sia realizzato con piante rampicanti o decombenti, in particolare con Vite vergine o Vite canadese per ridurre l’ingombro spaziale in carreggiata o, ove possibile, con piante da fiore come la Bougainvillea che da sempre decora la via Aurelia e caratterizza la Riviera. E, in ultimo, che sia in ogni caso agevolata la percorribilità pedonale in sicurezza magari con apposita segnaletica orizzontale e la visibilità presso gli incroci» – conclude il Partito della Rifondazione Comunista – Circolo di Imperia.