Ventimiglia, tenta di rubare un'auto in via Tacito: in manette uno straniero - Riviera24

Ventimiglia. Nella notte tra mercoledì e giovedì, come già anticipato ieri, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ventimiglia hanno arrestato uno straniero, irregolare, colto nel tentativo di rubare su un’auto in sosta in via Tacito. Infatti, l’uomo aveva rotto il lunotto del mezzo e vi si era introdotto, iniziando a rovistare dappertutto ma restando di fatto “intrappolato” nel veicolo all’arrivo dei militari, che hanno proceduto all’arresto.

Nessuna criticità nella convalida del provvedimento precautelare anche grazie ai filmati dell’operazione: una persona ha infatti filmato col proprio smartphone sia i tentativi di infrangere i vetri del mezzo colpendoli col gomito, sia l’attimo in cui il soggetto ha usato una pietra. Nel frattempo ha allertato i carabinieri i quali, appunto, hanno trovato l’uomo nel veicolo. Al termine dell’udienza tenutasi ieri mattina, è stato applicato il divieto di dimora in provincia.

Non solo arresti per i carabinieri della compagnia intemelia: i militari, sempre nei giorni scorsi, hanno denunciato un cittadino francese ritenuto responsabile del furto di una mountain bike avvenuto a Bordighera il 21 scorso e un centrafricano irregolare per il danneggiamento di una vetrina esterna da esposizione di un esercizio pubblico. Sono i segnali più tangibili, reali e coerenti di una presenza sul territorio costante, la cui efficacia è amplificata – come nel caso dell’arresto in apertura – dall’immediata segnalazione dei cittadini che partecipano attivamente alla costruzione del puzzle della sicurezza, con grande senso civico e di appartenenza a una comunità di cui i carabinieri vogliono essere parte integrante.