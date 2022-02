Ventimiglia, spaccio di cocaina e hashish: arrestato baby pusher - Riviera24

Ventimiglia. Spaccio di droga, dall’hashish alla cocaina. Ma anche una piantagione di canapa. Sono le accuse che nei giorni scorsi hanno portato in carcere un 17enne di Ventimiglia. Al termine di una articolata attività info-investigativa, la polizia ha eseguito il provvedimento di misura cautelare di custodia in carcere, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia, a carico del baby pusher, che per vendere la droga si faceva aiutare da un altro ragazzino, pagandolo con dosi di sostanza stupefacente.

Durante le indagini, attivate nel 2021, i poliziotti hanno eseguito perquisizioni e sequestri di hashish, cocaina, piante di canapa e denaro contante, individuando numerosi e concordi riscontri relativi ad acquirenti e testimoni dell’attività di spaccio, che è risultata particolarmente intensa e continuativa.

Il ragazzo è ritenuto inoltre responsabile della realizzazione di una piantagione di marijuana, in un terreno ubicato nella periferia di Ventimiglia dove gli investigatori hanno sequestrato 3,25 chilogrammi di foglie e infiorescenze di canapa indiana.

Anche nel suo domicilio gli agenti hanno rinvenuto una piccola serra adibita alla coltivazione della canapa.

Il 17enne si avvaleva anche, per la vendita delle singole dosi, di altro soggetto minorenne, che poi veniva ricompensato con qualche grammo di stupefacente.

Alla conclusione delle indagini della Polizia di Stato è emerso un ricco quadro probatorio che dimostra con chiarezza un’attività di spaccio duratura e ben organizzata ed una clientela numericamente molto corposa, in merito alla quale i poliziotti hanno documentato centinaia di cessioni di stupefacenti.

Ad aggravare la valutazione penale dei Giudici anche la caparbietà con la quale il giovane ragazzo ha insistito nella reiterazione del reato, nonostante i molteplici interventi degli Agenti, che nel corso dell’indagini lo avevano ripetutamente sottoposto a controlli e perquisizioni con esiti positivi.

Nonostante la sua giovane età a suo carico ha anche precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, oltraggio a pubblico ufficiale.