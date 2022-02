Ventimiglia, rudere ex hotel Lido: troppi anni in attesa della demolizione

Ventimiglia. Chiuso da decenni e da altrettanto tempo in stato di totale abbandono, l’ex hotel Lido attende di essere demolito. Ma nel frattempo dà brutta mostra di sé in una zona, quella di Marina San Giuseppe, dove nel frattempo è stato realizzato il porto di Cala del Forte e dove si lavora alacremente per la riqualificazione della zona retrostante l’approdo, grazie ai progetti della Marina Development Corporation, che fa capo all’uomo d’affari olandese Robert Thielen.

L’edificio diroccato e pericolante di passeggiata Marconi un tempo ospitava un albergo, un bar e un ristorante. Un tempo, appunto. Poi è diventato rifugio di clochard e clandestini, tanto che per evitare che si trasformasse in dormitorio abusivo, è stato murato più volte già a partire dagli anni Duemila.

Nel 2018, su alcuni organi di stampa si parlava, in modo trionfale, della sua imminente demolizione grazie all’intervento dell’amministrazione guidata dall’allora sindaco Enrico Ioculano. In quattro anni molto è cambiato, a partire dal sindaco e dall’amministrazione. Ma il rudere è rimasto.

Eppure un progetto per quell’edificio c’è da tempo, visto che nel 2001 è stato svincolato dalla Regione: al posto dell’albergo sorgerà una palazzina di tre piani, suddiviso in appartamenti, con altrettanti garage. Un progetto già approvato anche dalla Soprintendenza, che al momento resta ancora nel cassetto.