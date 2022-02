Ventimiglia, la Questura di Imperia dedica una targa e un albero di ulivo a Giovanni Palatucci

Imperia. La Questura di Imperia ha deciso di ricordare, nell’anniversario della sua morte avvenuta nel 1945 nel campo di concentramento di Dachau, la figura di Giovanni Palatucci.

L’ex questore di Fiume, riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” dallo Yad Vashem di Gerusalemme, Palatucci venne inoltre insignito della Medaglia d’Oro al Valore Civile alla memoria dello Stato italiano per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei. A Fiume si trovò infatti a dover affrontare e gestire la situazione dei profughi che dai Balcani arrivavano in Italia, quasi tutti ebrei, e l’impatto che le leggi razziali ebbero sulla popolazione ebraica. In quegli riuscì ad organizzare una rete di prima assistenza per salvare i perseguitati dalla deportazione nazista e per questo fu tradotto nel campo di sterminio di Dachau. Il 10 febbraio 1945 morì, a 36 anni, a pochi giorni dalla Liberazione.

Nell’ambito delle iniziative a livello nazionale per ricordare la sua figura, la Questura di Imperia gli ha voluto dedicare una targa ed un albero di ulivo, simbolo di pace, salvezza e prosperità per le generazioni future. La cerimonia di commemorazione si svolgerà presso la parte esterna della scuola media Biancheri di Ventimiglia, alle 9 del 10 febbraio, alla presenza del prefetto della Provincia di Imperia, del questore di Imperia, del sindaco di Ventimiglia e dell’Anps di Ventimiglia. Presenti anche una rappresentanza di studenti della scuola e dell’Anps di Ventimiglia, che assieme al Comune di Ventimiglia hanno finanziato i costi dell’opera, della targa e dell’ulivo.