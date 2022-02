Ventimiglia, nasce il Comitato di quartiere delle Asse - Riviera24

Ventimiglia. E’ nato il Comitato di quartiere delle Asse a Ventimiglia.

E’ partito con il piede giusto il nuovo Comitato di quartiere denominato delle Asse di Ventimiglia, compreso tra via Dante ( lato levante) e via Tacito ( lato Ponente) includendo il corso Genova e Pass. Trento e Trieste. All’incontro iniziale, l’assemblea di mercoledì 9 febbraio presso la sala riunione della Croce Rossa di via Dante, è risultata completa in ogni ordine di posto, con piacere dei promotori in primis del concittadino Franco Ventrella che ha dato il benvenuto, fornendo la scaletta dei “lavori” e passando la parola all’ospite Pippo Russo, attivo presidente del Comitato di San Secondo, che in breve ha sottolineato gioie e dolori dell’attività propositiva e realizzativa vissuta sul territorio di competenza.

Dopo la lettura e approvazione dello Statuto che evidenzia in sintesi i compiti e le attribuzioni del direttivo e degli aderenti al nuovo comitato, apolitico e senza scopi di lucro da rinnovare ogni tre anni, si sono registrati brevi interventi per lo scambio di informazioni e proposte di candidature al Consiglio, massimo 7 persone.

In appendice alla riunione i magnifici 7 hanno provveduto ad indicare quale neo presidente e tesoriere Antonello Marasco, quale vice presidente Alessio Fantini e segretaria Daniela Panza, con incarichi diversi saranno chiamati consiglieri Raffaella Riboldi, Cristina Lepanto, Giuseppe Valente e Luca Manfredini. Per contatti telefonici

0184/239350 cell.347/4212059.

(Foto di E. Raneri)