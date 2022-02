Ventimiglia, lunedì inaugurazione della nuova ciclo-pedonale a sbalzo

Ventimiglia. Si terrà lunedì mattina alle 11,30 l’inaugurazione della nuova ciclo-pedonale a sbalzo di Ventimiglia. Presente per l’occasione il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti con alcuni assessori e consiglieri regionali.

Per i lavori di apertura, con lo smontaggio e trasporto in sicurezza delle attuali protezioni metalliche di cantiere, sarà necessario chiudere lo stesso giorno, lunedì 28 febbraio, dalle 5 del mattino sino alle 11 il tratto di strada da via Lamboglia a via Tacito. Durante l’inaugurazione la strada sarà aperta.