Ventimiglia. E’ di tre auto coinvolte e un ferito fortunatamente non grave il bilancio di un incidente avvenuto stamane in via Roma, all’incrocio con via della Repubblica, a Ventimiglia.

L’accaduto è ancora in fase di ricostruzione, ma non si esclude che tra le cause ci possa essere l’asfalto reso viscido dalla pioggia.

Sul posto sono accorsi i carabinieri e un’ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia.