Ventimiglia, incidente alla barriera autostradale: auto sbanda e finisce contro il guardrail - Riviera24

Ventimiglia. Incidente alla barriera autostradale, tra il confine di Stato e Ventimiglia, in direzione Italia, dove un’auto Renault Megane, targata Corsica, per cause ancora da chiarire è prima finita contro il guardrail per poi carambolare dall’altra parte della carreggiata. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, con il personale sanitario del 118, gli uomini di Autofiori e la Polstrada.

Due i feriti, uno dei quali è rimasto incastrato nell’abitacolo: per liberarlo i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare la portiera della vettura. Il conducente dell’auto, sotto shock, è stato trasportato all’ospedale a bordo di un’ambulanza della Croce Azzurra. Mentre il passeggero ha riportato ferite più gravi (trauma facciale e toracico) ed è stato trasportato al Santa Corona di Pietra Ligure a bordo dell’elisoccorso Grifo, atterrato direttamente sull’A1o.

Si registrano code per circa due chilometri. L’autostrada al momento è chiusa per consentire le operazioni di soccorso e bonifica del tratto di carreggiata interessato dall’incidente.