Ventimiglia, incendio nei giardinetti di Latte: fiamme spente dai vigili del fuoco

Ventimiglia. I vigili del fuoco del locale distaccamento sono intervenuti nel pomeriggio per un incendio divampato nell’area sottostante il giardinetto che un tempo ospitava l’edicola di fronte al supermercato Conad in frazione Latte a Ventimiglia.

Sul posto, oltre ai pompieri, è intervenuta anche la polizia che sta compiendo accertamenti per ricostruire l’accaduto.

Non si esclude che le fiamme si siano originate da un falò acceso da un gruppo di stranieri, che spesso frequentano e bivaccano nell’area, per scaldarsi o cucinare. Tra la vegetazione sono stati trovati anche molti capi di abbigliamento e rifiuti.