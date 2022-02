Ventimiglia, danneggia auto in via Tacito: carabinieri fermano straniero - Riviera24

Ventimiglia. Uno straniero è stato arrestato dai carabinieri che, la scorsa notte, lo hanno visto danneggiare, probabilmente nel tentativo di compiere furti, alcune auto parcheggiate in via Tacito, a Ventimiglia. L’uomo è stato colto sul fatto e immediatamente fermato. L’arresto è stato convalidato stamane in tribunale a Imperia.

Si tratta del terzo arresto in pochi giorni compiuto dai militari dell’Arma, che meno di una settimana fa, al termine di un pedinamento iniziato a Ventimiglia, avevano fermato, sempre in flagranza di reato, due quarantenni di origine nordafricana, senza fissa dimora, che stavano cercando di rubare un veicolo parcheggiato a Camporosso.

Sempre a Ventimiglia, i carabinieri stanno compiendo indagini sul furto di alcuni attrezzi, per circa 2mila euro di valore, ad una ditta che vende materiale idraulico e sanitari a Bevera.