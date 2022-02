Ventimiglia, dà fuoco al ciclomotore della ex: 20enne agli arresti domiciliari

Ventimiglia. Arresti domiciliari per un giovane ventimigliese. La Polizia di Stato di Ventimiglia ha eseguito la misura cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia. L’uomo è ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori, minacce aggravate, percosse e incendio doloso, tutti commessi contro la sua ex partner, una coetanea residente a Ventimiglia.

Era il 21 gennaio quando la volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza è intervenuta in un quartiere periferico della città, dove un incendio doloso aveva semidistrutto il ciclomotore della vittima. Gli investigatori hanno concentrato fin da subito le indagini sull’ex partner della giovane donna e hanno raccolto precisi riscontri circa la sua responsabilità per l’incendio del veicolo. Peraltro, solo l’intervento di alcuni volenterosi aveva evitato il suo propagarsi ad un vicino edificio, evitando ben più gravi danni patrimoniali.

Ma i poliziotti hanno verificato altri gravi reati a carico dello stesso soggetto, un 20enne, residente in una frazione di Ventimiglia, con altri precedenti di polizia a suo carico. E’ emersa infatti una lunga sequela di episodi di minacce e percosse che per alcuni mesi il giovane aveva inflitto all’ex partner, purtroppo intensificatesi dopo che la donna aveva tentato d’interrompere la relazione sentimentale. A seguito della segnalazione di notizia di reato inviata alla Procura della Repubblica l’Autorità Giudiziaria ha emesso, sulla base dei rapporti della Polizia di Stato, la misura cautelare degli arresti domiciliari dello stalker, che gli agenti eseguivano immediatamente.