Ventimiglia, consigliere Ballestra rassegna le dimissioni. Entra in consiglio Valeria Grani

Ventimiglia. «Sono qua per dare le mie dimissioni alla fine di questo consiglio». Ha esordito così, nel consiglio comunale riunito in serata, il consigliere di minoranza Alberto Ballestra (Enrico Ioculano Sindaco).

Questa la motivazione: «Non appena saputo di avere ottenuto le stesse preferenze (157) di Valeria Grani e di essere io a dover prendere la carica di consigliere comunale per disposizione di legge – ha detto Ballestra – Quel lunedì sera (giorno degli scrutini, ndr) ho chiamato subito Valeria Grani e le ho detto “faremo metà per uno”. Così, trascorsi due anni e mezzo dall’inizio di questo mandato, rassegno le mie dimissioni da consigliere comunale, sottolineando che la dimissione non è un atto di semplice rinuncia. Mi dispiace, mi piaceva, mi sono appassionato, può darsi che nel futuro ci sia un’altra possibilità. Ma è un atto di rispetto, secondo me, verso il principio di etica e democrazia e verso tutti gli elettrici e gli elettori che hanno confidato in me e Valeria. E’ giusto che anche Valeria abbia la sua opportunità».