Ventimiglia Calcio, l’under 17 si qualifica alla fase regionale

Ventimiglia. Battendo in trasferta l’Area calcio Andora, gli allievi 2005, under 17, hanno vinto il proprio girone di qualificazione alla fase regionale.

Risultato davvero importante, che mancava da anni in casa granata, per di più conquistato in un raggruppamento difficile, che comprendeva le corazzate Sanremese ed Imperia, nella veste di superfavorite.

«La qualificazione alla fase regionale era già matematica fin dalla scorsa settimana, perché sarebbe stato sufficiente anche il secondo posto. Ma vincendo il girone i nostri ragazzi hanno centrato davvero un grande risultato, soprattutto in considerazione delle difficoltà incontrate quest’anno, che sono state davvero tante, ma che sono state superate alla grande. Complimenti davvero, a tutto il gruppo. Vincere non è mai facile, in nessuna competizione, ed il primo posto è il coronamento di un anno di sacrifici, di lavoro, di dedizione, sudore, e di tempo dedicato a raggiungere un sogno. Grazie a tutti i ragazzi, sempre presenti e vogliosi; concentrati sull’obiettivo che si sono posti e che sapevano di poter raggiungere. Complimenti al mister Massullo, persona intelligente, non solo calcisticamente. Grazie per aver dedicato a questi ragazzi il suo tempo, la sua esperienza, la sua passione. Grazie ai dirigenti, perché in casa o in trasferta, sotto il sole o con la pioggia, vincenti o sconfitti, sono sempre stati lì, “sul pezzo”. Vere certezze, presenti e future per tutto il gruppo» – dice la società granata.

Mister Gianfranco Massullo: «Sono davvero soddisfatto, alleno un gruppo di ragazzi con valori umani e tecnici importanti; hanno un cuore e lo hanno dimostrato sul campo. Siamo partiti forte e non abbiamo più mollato, segno che la squadra ha avuto carattere e sa esprimere qualità. Ci sono dei singoli davvero bravi ma anche loro si sono messi al servizio della squadra per farla crescere ancora di più. La cosa bella è che sono tutti veramente innamorati di questo sport e non è una cosa troppo scontata ai giorni d’oggi, in cui ci sono moltissime distrazioni. Ma vedere i ragazzi che ti ascoltano e si mettono a disposizione con grande serietà è davvero appagante. Ora giocheremo la fase regionale: gli sforzi, i sacrifici e la bravura di questi ragazzi sono stati premiati. E’ veramente bello vedere ragazzi legatissimi a questi colori. Il principale obiettivo del Ventimiglia calcio è quello di accompagnarli nel loro percorso di crescita».

Per concludere, poi, una riflessione sugli obiettivi futuri: «Mi auguro di portare il gruppo a fine stagione ad un livello più alto possibile».