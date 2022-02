Ventimiglia Calcio, la Juniores batte il Genova - Riviera24

Ventimiglia. Una partita impeccabile permette al Ventimiglia Calcio formato juniores di battere il Genova Calcio. Una vittoria super meritata che significa un balzo in classifica a 12 punti: i granata restano penultimi ma ormai in vista ci sono Serra Riccò e Cairese. La prossima sfida col Varazze ultimo in classifica potrebbe permettere ai granata un ulteriore salto in avanti.

La cronaca. La partita comincia con uno Sparma in grande spolvero che sfiora due volte il gol e poi serve a Managò una palla che finisce sul palo. E al 25′ è proprio Sparma a segnare, dopo aver dribblato l’avversario diretto. Il primo tempo finisce 1-0 per il Ventimiglia.

La ripresa si apre con due grosse occasioni di Mei neutralizzate dal numero 1 biancorosso. Al 70′ Zambrano sostituisce Mei e dopo pochi minuti sfrutta un cross di Sparma: colpo di testa e palla nell’angolino sinistro di Centenari. Al 77′ Marrocu sostituisce Managò e anche lui va in rete con un gran tiro. C’è ancora tempo per far entrare Eremita al posto di Zoccali e Croese per Sparma. Il Ventimiglia controlla la reazione del Genova e chiude la partita sul 3-0.

Ventimiglia Calcio-Genova Calcio 3-0 (25′ Sparma, 70′ Zambrano, 77′ Marrocu)

Ventimiglia Calcio: Haderbache, Gatti, Catanese, Xhamo, Zoccali, Addiego, Sparma, Comi, Mei, Managò, Bellando. A disposizione: La Cognata, Saa Zambrano, Marrocu, Eremita, Scaramozzino, Dito, Geretto, Croese. Allenatori: Bevilacqua, Amarella.

Genova Calcio: Centenari, Bolesa, Caroglio, Raggi, Vercellino, Caruso, Raimondo, Murtas, Zelatore, Vacca, Pestarino. A disposizione: Murinu, Montanari, Sechi, Zignego. Alenatore: Monti.