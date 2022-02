Ventimiglia, al via il corso Oss all’istituto Marco Polo

Ventimiglia. All’istituto Marco Polo di Ventimiglia, indirizzo Servizi alla persona (Socio-sanitario), è iniziato il corso OSS previsto per la formazione professionale degli studenti, con la lezione del dottor Giuseppe Trucchi, ora in pensione e già primario dell’Asl1 Imperiese, nonché direttore del reparto donna/bambino, del Consultorio e direttore del reparto no Neuropsichiatria infantile, che ha cominciato il percorso che vede impegnata una classe di studenti delle terze in quello che sarà la costante del loro corso di studi fino all’Esame.

«La grande innovazione del corso – afferma la dirigente scolastica, Antonella Costanza – sta nel fatto che il fattore formativo si avvicendi a quello didattico, in modo tale che agli studenti si offra la possibilità di prepararsi sia al mondo del lavoro che a eventuali sbocchi universitari. Le professioni sanitarie sono sempre al centro di una grande richiesta di mercato, e il nostro corso, conseguito durante il curricolo e non dopo il diploma, facilita e qualifica i ragazzi permettendo loro un più rapido ingresso nel mondo della professione e quindi dell’autonomia».