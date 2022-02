Varese-Imperia, i convocati neroazzurri - Riviera24

Imperia. Mister Antonio Soda recupera Luca Colantonio e Federico Virga per la trasferta di Varese. I due hanno infatti scontato la doppia giornata di squalifica ricevuta per le espulsioni di Novara. Oltre ai succitati tornano tra i convocati per la sfida del Franco Ossola anche Fausto Coppola e Pierluigi Cappelluzzo mentre sono ancora out Gianluca Bova e Andrea Montanari ai quali si aggiungono Pietro Minasso e Giacomo Fazio per squalifica.

Questa la lista completa per la partita che si disputerà domani alle ore 14.30: Canovi, Carletti, Cassata, Castaldo, Cefariello, Cappelluzzo, Coppola, Cucuzza, Colantonio, Deiana, Fatnassi, Foti, Giglio, Losasso, Lupoli, Mara, Petti, Pillon, Rosati, Virga.