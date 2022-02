Vallecrosia, situazione campo Zaccari. Riunioni tra enti e nodo fondi

Vallecrosia. Si è svolto questo pomeriggio in videoconferenza il primo incontro per fare il punto della situazione del centro sportivo Raul Zaccari di Camporosso. Alla riunione, voluta dalla consigliera regionale di Fratelli d’Italia Veronica Russo, hanno partecipato l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro insieme a funzionari dell’assessorato regionale Difesa del suolo e Protezione civile, il sindaco di Camporosso Davide Gibelli, il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi con l’assessore Giuseppe Ierace e il consigliere Marco Calipa, il vicesindaco di Ventimiglia Simone Bertolucci con l’assessore Tiziana Panetta, l’assessore Stefano Gnutti del Comune di Bordighera e i funzionari degli uffici regionali Difesa del suolo e Demanio.

“Sono contenta che per la prima volta tutte le parti interessati al campo Zaccari siano riuscite a confrontarsi – commenta la consigliera Russo – Sono diverse le questioni principali da risolvere: sarà necessario che i Comuni si adoperino a redigere un progetto aggiornato in quanto l’ultimo è datato 2016. Inoltre, la Regione e la sottoscritta, si sono resi disponibili a fare tutto il possibile qualora ci sia una valutazione positiva da parte del rischio idrogeologico ad aiutarli a valutare altre linee di credito. Essendo infatti lo Zaccari di proprietà del Demanio, non si possono reperire risorse dal Fondo Strategico Regionale e la procedura di un’eventuale sdemanializzazione e successiva vendita dell’impianto richiederebbero un iter lunghissimo”.

“Regione Liguria ha a cuore la sorte del campo Zaccari ed è vicina alle esigenze del territorio – afferma l’assessore Ferro – Per questo motivo sono già stata sul posto per un sopralluogo ed oggi ho voluto favorire l’incontro di tra assessorato allo sport, assessorato alle infrastrutture, Comuni coinvolti e gli uffici tecnici di Regione Liguria per confermare i buoni propositi nella soluzione della questione”.

“Il mio auspicio – conclude Russo – è che si proceda in tempi rapidi con l’inizio dei lavori di ristrutturazione: mi sono assunta l’impegno da fare da collante tra tutti i soggetti interessati affinché una struttura necessaria a tantissimi sportivi del Ponente ligure sia recuperata e fruibile”.