Vallecrosia. In via don Bosco, dal civico 27 all’intersezione con via Colonnello Aprosio, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 6,30 del 21 febbraio fino alle 18 del 26 febbraio.

Inoltre verrà istituito il divieto di transito in quel tratto di strada, dal 21 al 26 febbraio, nella fascia oraria 8-18, per la realizzazione di cavidotti interrati da parte di Enel Distribuzione Spa.