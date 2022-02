Vallebona, opere di miglioramento ambientale: verrà spostata temporaneamente l’isola ecologica di Viale Europa - Riviera24

Vallebona. Nei prossimi giorni in paese avranno inizio importanti opere di miglioramento ambientale e funzionale dell’isola ecologica in Viale Europa all’incrocio con Viale della Repubblica, zona definita come “Belauda”. L’intervento verrà successivamente completato con il perfezionamento dell’incrocio per garantire una maggiore sicurezza stradale.

«Al fine di consentire la realizzazione di questi importanti lavori, si rende necessario spostare temporaneamente l’isola ecologica: nei pressi della farmacia verranno posizionati una parte dei contenitori per vetro, carta, plastica e umido mentre nell’area parcheggio antistante al civico cimitero saranno presenti altri cassonetti per umido, carta, plastica, vetro e indumenti. In questo periodo transitorio, necessario per migliorare la funzionalità del servizio e l’aspetto del nostro amato paese, si confida nella collaborazione e senso civico di tutta la comunità». Lo annuncia il Comune di Vallebona.