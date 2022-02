Vado – Sanremese, i convocati biancoazzurri

Sanremo. Questa mattina la Sanremese ha effettuato a Ospedaletti la rifinitura in vista del match di domani col Vado, valido per la ventunesima giornata, in programma allo stadio Chittolina alle 14.30.

Al termine dell’allenamento il mister Andreoletti ha diramato l’elenco dei convocati. Sono 20 i calciatori disponibili: assenti gli infortunati Pellicanó e Aita. Non convocati Piazzolla, Pantano, Bastita, Ferro e Scalzi. Squalificati per un turno Acquistapace e Gagliardi.

Ecco i convocati:

Portieri: Bohli (2005), Malaguti (2003)

Difensori: Manuel Buccino (2002), Bregliano, Mikhaylovskiy, Nossa, Nouri (2001)

Centrocampisti: Giacchino (2003), Maglione (2002), Urgnani (2004), Gemignani, Valagussa, Lodovici (2004), Larotonda (2002)

Attaccanti: Anastasia, Vita, Dacosta (2002), Piu (2002), Cinque, Conti (2002).