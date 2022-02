Uomo cade da un muro in campagna ad Apricale, soccorso da elicottero Grifo

Apricale. Mobilitazione di soccorsi per un agricoltore di 58 anni caduto da un muro in una campagna in località Pian di Soglio ad Apricale. A causa delle ferite riportate nella caduta, l’uomo aveva inizialmente perso conoscenza. A soccorrerlo, il personale sanitario del 118, con i vigili del fuoco, la squadra del soccorso alpino e speleologico Liguria e l’elicottero Grifo, giunto da Albenga.

Dopo essere stato stabilizzato, l’agricoltore ha ripreso conoscenza. Le operazioni di recupero non sono state semplici a causa dei fitti rovi tra i quali era caduto l’uomo.