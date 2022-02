Under 19, in campo Pontdonnaz Honearnad-Sanremese e Vado-Imperia - Riviera24

Imperia. L’Under 19 sarà impegnata sui campi per l’intero weekend per disputare le gare del Campionato Nazionale. Sabato 12 febbraio le giovani formazioni dei gironi D, F, I, con calcio d’inizio alle 15, scenderanno in campo per disputare la prima giornata di ritorno mentre i gironi H, N (a dieci squadre) osserveranno la sosta, come da calendario. Domenica 13 saranno di scena: Bra-Saluzzo (A), Chieri-Sestri Levante (A) al De Paoli di Chieri, Gozzano-Casatese (B) alle 14.30, Franciacorta-Breno (C), Mariglianese-Afragolese (M). Gli impegni dell’Under 19 proseguiranno nel mese di febbraio: il 14 alle 17 Arconatese-Legnano (B), il 16 alle 18 Tiferno Lerchi-Cannara (F) al Piero della Francesca di Monterchi, il 19 Castrovillari-Gelbison e il 23 Montegiorgio-Triestina (F) alle 15.30. Lo annuncia la Lnd.

Variazioni di campo

RG Ticino-Casale (A) si gioca al campo di Caltignaga, Sona-Brusaporto (C) al comunale di Vigasio, Tritium-Desenzano Calvina al campo di Brembate, VirtusCiseranoBergamo-Ponte San Pietro (C) al Pesenti Pigna di Alzano Lombardo, Arzignano-Adriese (D) al campo di Arzignano, Dolomiti Bellunesi-Spinea (D) al comunale di Sedico, Triestina-Campodarsego (D) al Rouna di Prosecco – Sgonico, Cattolica-Borgo San Donnino (E) al Calbi di Cattolica, Forlì-Mezzolara (E) al Pantieri Gugnoni di Meldola, Rimini-Carpi (E) al Rivazzurra di Rimini, Ghiviborgo-Scandicci (G) al Carraia di Coreglia Antelminelli, Lornano Badesse-Pro Livorno (G) al Uopini di Monteriggioni, Seravezza-Pianese (G) al Ronchi di Massa, Bisceglie-Casarano (L) al Di Liddo di Bisceglie, Città di Fasano-Audace Cerignola (L) al Curlo di Fasano, Nardò-Team Altamura (L) al La Torre di Castrignano dei Greci.

Recuperi

Il 16 febbraio saranno impegnate: Sambenedettese-Trestina (F) per il recupero della tredicesima giornata e Flaminia Civitacastellana-Cassino (I) per la decima; il 2 marzo Sestri Levante-Ligorna (A), tredicesima giornata di andata.

Le designazioni arbitrali

Girone A

Asti-Pro Vercelli (Arbitro Coscarelli di Torino), Lavagnese-Derthona (Raggi di La Spezia), Ligorna-Fossano (Akif Kartal di Imperia), PontdonnazHonearnad-Sanremese (Toscano di Nichelino), RG Ticino-Casale (Calabrò di Biella), Vado-Imperia (Bresciani di Chiavari), Chieri-Sestri Levante (Iorfida di Collegno), Bra-Saluzzo (Tinetti di Ivrea)

Girone B

Città di Varese-Leon (Rubino di Cinisello Balsamo), Crema-Borgosesia (Evangelista di Treviglio), Fanfulla-City Nova (Ossoli di Monza), Folgore Caratese-Castellanzese (Brozzoni di Bergamo), Novara-Alcione Milano (Mancuso di Ivrea), Vis Nova Giussano-Caronnese (Rignanese di Legnano), Gozzano-Casatese (Gatti di Alessandria), Arconatese-Legnano (El Bakkali di Milano)

Girone C

Caravaggio-Real Calepina (Carpinato di Chiari), San Martino Speme-Brianza Olginatese (Pinna di Vicenza), Sona-Brusaporto (Celnikasi di Este), Tritium-Desenzano Calvina (Gorgo di Milano), Villa Valle-Caldiero Terme (Belingheri di Lecco), VirtusCiseranoBergamo-Ponte San Pietro (Monti di Como), Franciacorta-Breno (Copelli di Mantova)

Girone D

Mestre-Levico Terme (Benetazzo di Padova), Arzignano Valchiampo-Adriese (Longato di Treviso), Montebelluna-Este (Maccà di Schio), Cartigliano-Luparense (Plamenac di San Donà del Piave), Cjarlins Muzane- Clodiense Chioggia (Gambin di Udine), Dolomiti Bellunesi-Spinea (Costa di Castelfranco Veneto), Triestina-Campodarsego (Moschion di Gradisca d’Isonzo)

Girone E

Bagnolese-Lentigione (Zappavigna di Parma), Cattolica-Borgo San Donnino (Partisani di Rimini), Forlì-Mezzolara (Sani di Faenza), Rimini-Carpi (Ion di Forlì), Sammaurese-Progresso (Predieri di Faenza), Sasso Marconi-Ravenna (De Robertis di Bologna)

Girone F

Alma Juventus Fano-Tolentino (Ubaldi di Fermo), Arezzo-Perugia (Giovannini di Prato), Castelfidardo-Porto D’Ascoli ( Ledjan di Jesina), Recanatese-Foligno (Ercoli di Fermo)

Girone G

Aglianese-San Donato Tavarnelle (Bagni di Prato), Città di Pontedera-Sangiovannese (Cravini di Livorno), Follonica Gavorrano-Real Forte Querceta (Mancino di Pisa), Ghiviborgo-Scandicci (Foresi di Livorno), Lornano Badesse-Pro Livorno (Bulletti di Pistoia), Poggibonsi-Prato (Ferri Gori di Arezzo), Seravezza Pozzi-Pianese (Fioravanti di Firenze)

Girone I

Aprilia Racing-Rieti (Di Folca di Frosinone), Atletico Terme Fiuggi-Montespaccato (Musumeci di Cassino), Cynthialbalonga-Cassino (Testani di Frosinone), Insieme Formia-Flaminia Civitacastellana (Ferrara di Ciampino), Team Nuova Florida-Unipomezia (Orlandella di Frosinone), Trastevere-Ostiamare (Fini di Frosinone), Vis Artena-Real Monterotondo (Di Palma di Cassino)

Girone L

Bisceglie-Casarano (Liegi di Barletta), Brindisi-Molfetta (Casula di Taranto), Città di Fasano-Audace Cerignola (Labarile di Bari), Nardo-Team Altamura (Lombardo di Brindisi), Virtus Matino-Gravina (Leopizzi di Lecce)

Girone M

San Giorgio-Real Aversa (De Cicco di Nola), Francavilla-Casertana (Ammendola di Moliterno), Giugliano-Lavello (Della Corte di Napoli), Portici-Nola (Magnifico di Caserta), Mariglianese-Afragolese (Palma di Napoli)