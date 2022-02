Under 12 maschile, Valentino Lanteri della Taggese vince il Torneo giovanile - Riviera24

Imperia. Atleti di alcune società di tennis della provincia di Imperia hanno preso parte alle finali dei due tornei disputati nelle ultime due settimane sui campi del circolo del tennis di Loano gestito dall’Asd Tennis e Sport Educativo A. Zizzini.

Ecco come sono andate, con i vincitori e i secondi classificati di tutte le competizioni:

Torneo giovanile dal 4 al 13 febbraio 2022 (Partecipanti totali quasi settanta ragazzi).

Under 12 Maschile

Valentino Lanteri (Taggese) vince su Pietro Gandolfo (TC Finale) 46 60 10-6

Under 14 Maschile

Elia Ruffino (Park Genova) vince su Pietro Gandolfo (TC Finale) 61 61

Under 16 Maschile

Federico Dallan (TC Pietra) vince su Davide Sgrò (TC Finale) 64 75

Under 12 Femminile

Victoria Lanteri Monaco (Park Genova) vince su Greta Federica Zampino (Circolo del Tennis Imperia) 64 62

Under 14 Femminile

Ludovica Micalizzi (TC gli Ulivi Toirano) vince su Victoria Lanteri Monaco (Park Genova) 36 64 11-9

Torneo di pre qualificazione BNL di Quarta Categoria dal 28 gennaio al 6 febbraio 2022

I vincitori della tappa si qualificano per il master regionale che si svolgerà a Genova nei prossimi mesi. Partecipanti totali una trentina.

Singolare maschile

Luca Di Biase (Tie Break Varazze) vince su Edoardo Cerruti (Tie Break Varazze) 16 64 12-10

Singolare femminile

Francesca Vazio (TC gli Ulivi Toirano) vince su Myrea Longhena (TC Finale) 63 62

Doppio maschile

Nicholas Celidonio e Matteo Arnò (entrambi TC Loano) vincono su Luca Di Biase e Simone Mora (entrambi Tie Break Varazze) 64 64.