Una vita da ricostruire dopo un incubo durato anni: Raffaele Sollecito presenta il suo libro a Sanremo - Riviera24

Sanremo oltre la musica è un palco mediatico dove convergono storie e realtà a volte scomode da raccontare. Ospite a Casa Sanremo, Raffaele Sollecito è stato invitato a presentare il suo libro «Un passo fuori dalla notte» dove, a quasi 15 anni dal delitto di Perugia, racconta cosa è successo quel 1° novembre 2007.

La sua infanzia, la sua famiglia, una vita che viene stravolta ad una settimana dalla laurea e l’accusa per l’omicidio di Meredith Kercher. Quattro anni di prigione e una serie infinita di processi da cui Raffaele Sollecito è stato dichiarato innocente, nonostante il processo mediatico continui, ogni giorno.

«Ho ricominciato tutto dall’inizio, dopo un processo che ha rovinato la mia vita e quella della mia famiglia; passo dopo passo ho ricostruito tutto, scegliendo di fare il mio lavoro, l’ingegnere, nonostante le porte chiuse in faccia per i pregiudizi su una vicenda terribile, dove nonostante sia stato giudicato innocente, la giustizia non ha fatto il suo corso. Ho dovuto scegliere ad un certo punto della mia vita, uscito dal carcere, se fare il “pagliaccio” mediatico, come qualcuno avrebbe voluto o se cercare una vita “normale”. Sto portando avanti la seconda scelta ma è importante per me avere la possibilità di raccontarmi, di dire come sono andate le cose, al di là degli sguardi della gente e dei giudizi sommari, cerco di vivere e non di sopravvivere».

Raffaele Sollecito racconta il carcere, i rapporti con gli imputati e la vita di chi verrà comunque sempre giudicato, nonostante la verità.