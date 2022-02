Una dichiarazione d’amore per Santo Stefano al Mare, nelle parole di Cristina Colancecco

Santo Stefano al Mare. E’ sempre una questione d’amore: una dichiarazione può essere rivolta ad una persona, ad un amico e anche ad un luogo. Con il libro “Pensieri diVersi” Cristina Colancecco ha raccolto tante dichiarazioni d’amore per il suo paese, Santo Stefano al Mare, scegliendo immagini e scrivendo poesie, che la legano ai suoi luoghi.

Infermiera dal 1989 per il servizio psichiatrico di Imperia, Cristina è al suo quarto libro, tra cui uno scritto con la presentazione di Simone Cristicchi e ispirato al suo lavoro in ospedale.

«Quello che esprimo in questa raccolta di pensieri è soprattutto, anche se può sembrare banale, non volerli perdere nel tempo. Alcuni sono stati scritti durante l’adolescenza, altri più recenti con la mano di mamma e moglie innamorata, ma anche come viaggiatrice di questo momento storico, con la semplicità del mio quotidiano» spiega Cristina.

In tutti i suoi libri c’è un’ispirazione profonda legata alla vita, al mondo della psichiatria e al suo paese, a cui dedica i suoi pensieri che oggi, giorno di San Valentino, sono ancor più una vera e propria dichiarazione:«Il libro l’ho dedicato ai miei affetti più cari, al mio paese e in particolare a mio marito. Il mio legame con Santo Stefano è assoluto: tutto quello che ho vissuto, sofferto e amato nella vita ha qui le sue radici» commenta Cristina.