Un furto in auto e due tentati furti in altrettanti negozi: il bilancio di una notte a Ventimiglia

Ventimiglia. Notte particolarmente movimentata, quella appena trascorsa, a Ventimiglia. Nella città di confine si sono infatti registrati due tentativi di furto: il primo ai danni del distributore di cannabis legale di via Cavour, il secondo in una attività di via Sottocovento.

E non è tutto. In via Tenda, nei pressi del comando della polizia locale, una vettura è stata danneggiata da due uomini che, una volta aperta la portiera, hanno rubato alcuni oggetti dall’auto.

Le telecamere di videosorveglianza presenti e il tempestivo intervento di agenti di polizia municipale e polizia di stato hanno fatto sì che gli autori venissero identificati. Si tratterebbe di alcuni stranieri che sono ora ricercati dalle forze di polizia.

Uno dei presunti ladri è stato riconosciuto da Igor Cassini, ex agente di polizia, titolare del negozio Mary Label di via Cavour e proprietario del distributore automatico danneggiato. Il volto dell’uomo, intento a scassinare il distributore, è ben visibile nei filmati delle telecamere di videosorveglianza. Cassini lo ha incontrato casualmente in città, chiamando le forze dell’ordine. Nei suoi confronti è partita una denuncia per danneggiamento aggravato.

Vista la frequenza con cui la sua attività viene presa di mira dai ladri, Cassini ha inviato un messaggio al presidente del consiglio comunale di Ventimiglia, Andrea Spinosi: «Ci risiamo. Per l’ennesima volta mi ritrovo a segnalare un altro fatto di estremo degrado successo di nuovo all’ ingresso del mio negozio in via Cavour a Ventimiglia dove questa notte (la scorsa per chi legge, ndr) un individuo dapprima ha tentato di sfondare la porta del mio locale, distruggendo porta e serratura, e in un secondo momento mi ha sfondato lo sportello del distributore automatico…sono davvero stufo».

«Ormai questi episodi sono all’ordine del giorno – continua Cassini – La notte è pressoché impossibile camminare in sicurezza per le vie del centro. Solo negli ultimi mesi si sono susseguite una serie di furti e danneggiamenti. Mi auguro che chi di dovere cerchi di predisporre delle misure di sicurezza e prevenzione effettive e reali, che ci permettano di chiudere il nostro negozio alla sera consapevoli di trovarlo nelle stesse condizioni al momento della riapertura del mattino».