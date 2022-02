Ultima giornata di Orientamenti tour a Sanremo - Riviera24

Sanremo. Venerdì 4 febbraio ultima giornata di Orientamenti tour presso Casa Sanremo. In occasione del Festival di Sanremo il tour di Orientamenti ha promosso appuntamenti online dedicati alle scuole, agli insegnanti e alle famiglie: oltre 200 le classi che hanno partecipato, domani gli ultimi incontri.

Si inizia alle 9 con un webinar alla scoperta del sistema audiovisivo ligure con il presidente CNA Cinema Alfonso Cioce, dedicato agli studenti della scuola secondaria di II grado e dei corsi IeFP. Le attività potranno essere certificate come ore PCTO.

Alle 12.30, in diretta dagli studi di Casa Sanremo, sarà trasmesso l’incontro: “Orientamenti care: perché prendersi cura di sè stessi e delle proprie competenze”. L’assessore Ilaria Cavo (assessore Istruzione, Formazione, Politiche Sociali) dialogherà sul tema con numerosi ospiti: Alice Arcuri – attrice nata a Genova, una delle protagoniste di “Doc – Nelle tue mani 2”, Enzo Paci – attore e cabarettista nato a Genova, conosciuto anche come il commissario Bacigalupo nel telefilm “Blanca”, Matteo Romano, cantautore, in gara a Sanremo con il brano “Virale”, e Margherita Rubino, docente teatro e drammaturgia Università degli Studi di Genova – Scuola Teatro Nazionale

Sarà inoltre trasmesso il video messaggio del maestro e violinista Uto Ughi che ha ricevuto dal presidente della Repubblica l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce per i suoi meriti in campo artistico. L’attività può essere certificata come ore PCTO.